VIDEO – Bambino con ataque: el grito de Alessia apenas regresó a Gran Hermano

28 de Septiembre de 2023

La joven cantante llamó la atención por su nuevo look y el fin de su relación con Bambino.

Compartir

Alessia Traverso fue la cuarta participante en reingresar a Gran Hermano durante la noche del miércoles y lo completamente renovada tras terminar su relación con Fernando “Bambino” Altamirano.

Y es que además del cambio de look que se hizo previo a volver a la casa estudio, la joven cantante aprovechó la oportunidad de gritar a los cuatro vientos que estaba soltera.

“¡Estoy soltera!“, gritó a sus compañeros, con quienes se reencontró después de solo unas semanas, puesto que fue la última en irse del reality show previo a que comenzara al proceso de repechaje.

De hecho, Ignacia Michelson, una de las que extrañó a Alessia en Gran Hermano, hizo hincapié en la soltería de la joven. “Ahora voy a brillar“, le dijo Traverso a la ex conejita Playboy. “Espero, perra, tienes que hacerlo, tienes todo para hacerlo“, le respondió la chilena con acento mexicano.

Posteriormente, la joven reconoció que en su reingreso “me siento más libre, me siento más yo, me siento renovada“.

¿Y Bambino qué dijo?

Mucho se especuló respecto a qué podría decir Bambino con el regreso de Alessia a Gran Hermano. De hecho, el ex participante del reality show había declarado horas antes que su relación con Alessia ya quedó en el pasado y buscaba concentrarse en el futuro.

“No quiero darle mucha vuelta al asunto, pero ya di vuelta la página. Solo no se dieron las cosas, le deseo lo mejor en su vida”, dijo a Página 7.

En medio de la emisión del reality show, los televidentes lograron confirmar que Bambino dejó de seguir a Alessia en Instagram.