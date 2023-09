VIDEO – Pincoya enfrentó a Sebastián en Gran Hermano: “Acá todos te pelaban”

29 de Septiembre de 2023

La discusión entre los participantes del reality de Chilevisión se dio previo a las nominaciones.

En el capítulo del jueve,s Jennifer Galvarini, conocida popularmente como la Pincoya, lanzó ácidos comentarios a Sebastián Ramírez luego que lo escuchara quejarse tras su primera noche en Gran Hermano.

Esto, luego que el participante que reingresó gracias al repechaje le comentara a Constanza Capelli que había dormido mal.

Tras escuchar esto, la mujer oriunda de Chiloé aprovechó de descargarse y aconsejar a su compañero de encierro previo a las nominaciones para la eliminación del domingo.

Pincoya enfrenta a Seba

Luego de enterarse que Sebastián Ramírez estaba alegando por su colchón en Gran Hermano, Pincoya le manifestó: “Bueno, tení que hacerla cortita, más rato cuando tengas que ir a votar al confesionario vota por un par de we… para que así te dejen libre un colchón po’ amigo”.

Fue allí que Ramírez le aseguró que no se encontraba de acuerdo con su consejo, explicándole que la conversación no era con ella.

“¿Por qué te metí si yo estoy hablando con la Cony? ¿Andai con guardespalda, Cony?”, dijo el chico reality provocando la molestia de la Pincoya.

“No seas we…, tú tení calle. La pelea no es conmigo, no seas leso, no vengas a pelear conmigo, pelea con los otros we… Más rato cuando tengas que votar sé vivo para que se vaya un we… y a ese quítale el colchón”, sostuvo la participante favorita del público

Jennifer aprovechó para recordarle cómo era antes su estadía a Seba. “No te olvides que cuando estabas acá todos te pelaban, no seas we…”, reiteró la mujer.

Luego, la discusión continuó, pero tomó otro rumbo ya que el jugador cuestionó su lealtad por no darle votos en el repechaje.

“No te hagas el perro clavado, porque a mí no te me vas a venir a hacer la víctima. Te voy a decir una sola we…, si tu acá sabias que ibas a llegar acá por A, por B, o por C”, explicó la Pincoya desligándose y finalizando la discusión.