“Hice algo de lo que me arrepiento”: los motivos detrás de la renuncia de Fede a Gran Hermano

29 de Septiembre de 2023

El argentino le explicó a Cony los motivos que tuvo para tomar la decisión de abandonar el reality show.

Compartir

En el episodio de este jueves de Gran Hermano, la primera parte estuvo dedicada a lo que fue la sorpresiva renuncia de Fede Farrell.

Si bien el argentino comunicó su decisión al resto de los habitantes de la casa estudio durante la mañana, fue recién en la edición prime donde revelaron los motivos que tuvo para dar un paso al costado de la competencia.

Fue a Constanza Capelli a quien le dio a conocer su decisión, reconociendo que tomó una mala decisión al votar por Francisca Maira en el repechaje.

“Pensé, en serio pensé, que ustedes tenían algo con la Fran que podía sanarse si ella volvía. Después me di cuenta que me había equivocado, que fue una decisión mala“, explicó.

Junto con eso, aseguró que si en las últimas horas estuvo aislado del resto es porque “no estoy contento con lo que yo hice“.

Por lo mismo, Fede le anunció a Cony de su renuncia a Gran Hermano porque “necesito hacerle frente a eso” y que “necesito irme porque yo no estoy bien y por mi salud mental necesito irme“.

“Hoy en día hice algo de lo que me arrepiento, que estuvo mal y con lo que no supe lidiar y necesito hacerle frente, pero este no es el lugar y no es la manera“, insistió.

El reproche de Cony a Fede

La renuncia de Fede a Gran Hermano fue un golpe que Cony no esperaba y se lo reprochó.

“Viniste, dejasta la cagá y te vai”, le dijo la joven bailarina con lágrimas en los ojos.

El argentino se excusó y le dijo que “yo pensé que venía a hacer una cosa y terminó pasando todo lo opuesto”, además agregó que antes no tenía casa ni techo y que “a mí no más se me viene a ocurrir encerrarme entre cuatro paredes”.

A pesar de todo lo que conversaron, ambos se fundieron en un abrazo, entendiendo el rumbo que habían tomado.