VIDEO – Gran Hermano: la decisión que se tomó por presunta agresión de Pincoya a Cony

2 de Octubre de 2023

La decisión se le comunicó en vivo a Cony Capelli, puesto que fue ella quien denunció la situación.

Durante la noche de este domingo se conoció la decisión que tomó la producción de Gran Hermano, tras la presunta agresión que Cony Capelli denunció por parte de Jennifer Galvarini, Pincoya.

En medio de la fiesta, la joven se enojó con su mejor amiga por haberla sorprendido conversando con Sebastián Ramírez y Francisca Maira, quienes regresaron esta semana gracias al repechaje y que anteriormente ambas habían tenido problemas.

Pero Pincoya, aburrida del escándalo que estaba armando Cony, la tomó del brazo para que la escuchara, lo que desató el caos en la fiesta. Capelli denunció haber sufrido agresión por parte de Galvarini, por lo que fue al confesionario a exigir su salida.

Ante esta situación, la producción del reality show de Chilevisión estuvo durante el fin de semana revisando las imágenes para tomar una decisión respecto del futuro de la Pincoya en Gran Hermano.

Finalmente, la noche de este domingo, y mientras conversaban con Cony, se le dio a conocer que, tras una exhaustiva revisión, se determinó que no hubo agresión por parte de la mujer chilota. Algo que, ella reconoció, fue un “alivio”.

“Para mí es un alivio, yo no quiero que la Pincoya se vaya. Fue algo que sentí en el momento, que se fue disipando, y quedó en que solo fue que ella me quería decir algo, quería que la escuchara. No fue con la intención se pegarme, de agredirme”, admitió la bailarina.