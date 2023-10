VIDEO – Gran Hermano: Cony confirmó que no renunciará tras discusión con Pincoya

2 de Octubre de 2023

La joven tomó una decisión luego de un complicado fin de semana, donde su relación con Pincoya terminó resquebrajada.

La noche de este domingo, en Gran Hermano se emitió la pelea completa entre Cony Capelli y Jennifer Galvarini, popularmente conocida como Pincoya.

El conflicto entre las dos amigas se inició en medio de la fiesta del pasado viernes, donde la bailarina terminó exigiendo la salida de la mujer oriunda de Chiloé. “O se va ella, o me voy yo… No me importa nada“, dijo, completamente afectada en el confesionario.

Pero la joven de 26 años también presentó su renuncia, asegurando que estaba cansada y que ya no aguantaba más en el encierro, dejando a una Ignacia Michelson completamente devastada, exigiéndole que reconsiderara su decisión.

Tras revisar las imágenes de lo ocurrido durante el fin de semana en la casa estudio, los animadores de Gran Hermano conversaron con Cony Capelli sobre lo vivido y si ratificaba su decisión de abandonar la competencia.

En ese momento, reflexionó sosteniendo que “quizás ahora, no digo que las cosas no se vayan a recomponer, sentí que es un buen momento para mí de independizarme y crecer yo sola y no siempre estar aferrada a algo”.

“Sentí que es una nueva oportunidad… No para ya, ahora juego sola. Yo soy puro corazón, yo soy pésima jugando, yo siento no más… Yo soy así, yo siento, me gusta sentir. Y siento que en este momento es un buen proceso para poder estar más conmigo misma, más solita, y no olvidarme de los objetivos personales en el juego”, indicó.

Por último, Cony Capelli aseguró que “me voy a quedar en la casa” de Gran Hermano.