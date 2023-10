VIDEO – Así fue el primer beso de Martita y Gonzalo en Generación 98

4 de Octubre de 2023

La enfermera se cansó de rodeos y finalmente besó a su ex compañero, de quien está enamorada desde hace años.

En el episodio de este martes de Generación 98 finalmente se concretó el primer beso entre Gonzalo (Nicolás Oyarzún) y Martita (Daniela Ramírez).

La escena comenzó cuando el ingeniero llegó hasta la oficina de la enfermera, quien en una primera instancia le dijo que estaba ocupada y que no podía hablar con él-.

“Ya no empieces con esa distancia absurda, quiero hablar contigo”, dijo Bulnes tras notar la indiferencia en el rostro de su ex compañera.

Sin embargo, la molestia de ella radicaba en que “nosotros ayer estuvimos a punto de darnos un beso y hoy te encuentro abrazado con la Javiera”, palabras que causaron la risa de Bulnes.

Allí Gonzalo molestó a Martita diciéndole que no se pusiera celosa, lo que causó el enojo de su ex compañera tras ver que no se lo tomaba en serio.

Para bajar un poco la tensión, Bulnes aprovechó de reforzar sus sentimientos: “Quiero que confíes en mi Martita, vengo todos los días a esta oficina a decirte lo que siento por ti y tú lo sabes”, afirmó.

“Quizás lo que sientes por mí no es tan fuerte como tú piensas”, planteó Martita, a lo que Gonzalo respondió: “Yo estoy seguro, ¿y tú estás segura de lo que sientes por mí?”.

A lo que la enfermera contestó: “¿Yo? Hace muchos años que estoy segura de lo que siento por ti”, agregando también que “intento mantenerme alejada de ti, de no contestar los mensajes lindos que me mandas y tú insistes en venir a verme y mirarme así”.

“Y no sé qué hacer, porque lo único que quiero es decirte que te amo”, confesó el personaje de Daniela Ramírez.

Pero esto no fue todo porque aún quedaba una sorpresa más en Generación 98, ya que Martita tomó con sus dos manos el rostro de Gonzalo para luego darle un beso. Pese a su iniciativa, la mujer rápidamente pidió disculpas por su atrevimiento, pero el ingeniero solo quiso ir más allá: le quitó los lentes y volvió a besarla.