VIDEO – El principal motivo por el que Jorge no hizo efectiva su renuncia a Gran Hermano

4 de Octubre de 2023

El modelo entregó sus motivos para declinar a la renuncia que solicitó durante la tarde.

Compartir

La salida de Skarleth por la muerte de su abuela, golpeó duramente a Jorge en Gran Hermano, al punto que decidió presentar su renuncia.

En el confesionario, el modelo sostuvo que “el subir y bajar de emociones acá adentro, antes que llegaran los chicos yo estaba semi muerto y me dieron luz, sobre todo Skarleth, no soy muy expresivo pero se debe ver todo lo que me pasa a mí con ella. Sin ella no quiero continuar aquí“.

A pesar de su decisión, la cual fue respetada, se le solicitó que meditara su decisión para saber si efectivamente era algo que quería llevar a cabo.

Finalmente, durante la noche de este martes, Jorge no hizo efectiva su renuncia a Gran Hermano por un motivo principal: no quería sumar más dolor a la pena que estaba sintiendo Skarleth.

“No la hice efectiva, netamente porque siento que si Skarleth se llega a enterar de que yo renuncié porque ella se fue, va a ser un peso más grande en su pena y no quiero hacer eso”, aseveró el Mister Chile.

Sus sentimientos por Skarleth

Pese a que desde el primer día a Jorge no le ha gustado hablar de sus sentimientos en Gran Hermano, pero aún así fue consultado por lo que siente porSkarleth.

“Tengo una relación muy especial con ella. A Skarleth la adoro, ella es como una luz en esta casa. Hace tres meses y medio, cuando me mandó a la chucha (sic) por primera vez, ella se robó un pedacito de mi corazón. Ella lo tiene más que claro, lo que yo siento por ella es muchísimo cariño”, dijo.

Ahora, con su segunda salida, el modelo aseguró que “se va una parte de mi día que es irremplazable“.