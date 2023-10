A propósito de Ignacia Michelson: qué son las alergias alimentarias, cómo detectarlas y tratarlas

5 de Octubre de 2023

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alergia se sitúa como la cuarta enfermedad más relevante en el mundo.

Compartir

Durante este martes, Chilevisión confirmó la salida de Ignacia Michelson de Gran Hermano, luego de pasar por un complejo episodio de salud. Esto ya que la participante sufrió una reacción alérgica de tipo alimentaria en el encierro tras comer un chocolate.

Por la complejidad del caso, la jugadora debió recibir asistencia de parte de personal de salud e incluso llegó una ambulancia a la casa-estudio.

Tal como mencionaron los animadores del programa, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, solo se mostró en pantalla una primera parte de lo sucedido. Sin embargo, en el extracto se alcanzó a ver a la concursante de 30 años con manchas rojas en su cuello y rostro y asegurando que no podía respirar.

“Lo pasé muy mal ayer, se me cerraron las vías y no podía respirar”, explicó Ignacia Michelson horas después del episodio.

¿Qué son las alergias alimentarias?

A raíz de esta situación, es importante conocer en qué consisten y cómo detectar cuando se está sufriendo una reacción alérgica de este tipo. Por esto, Carla Bastías, inmunóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dio detalles de esta afección.

La profesional explicó a EL DÍNAMO que hay que conocer que la alergia alimentaria se entiende como una respuesta alterada del sistema inmune frente al consumo, contacto o inhalación de un alimento. Pero no necesariamente es el alimento el que provoca la reacción, sino que en ocasiones puede ser uno de sus componentes.

“Existen varios tipos, no es un único tipo la reacción alérgica, puede ser una reacción alérgica tipo 1 que es IgE (reacción de hipersensibilidad a alimentos) versus una reacción retardada que es tipo 4 (puede ocurrir desde varias horas y hasta 72 horas después de consumir el alimento)”, explicó Bastías.

Sobre los síntomas para identificar el primer tipo, la especialista aseguró que “hay distintas manifestaciones, como la urticaria, angioedema (hinchazón en las capas más profundas de la piel) y anafilaxia (erupción cutánea, náuseas, vómitos, dificultad para respirar y shock)”.

En cuanto a las reacciones retardadas a alimentos, la inmunóloga afirma: “Hay síntomas gastrointestinales, principalmente colitis (inflamación intestinal) y proctocolitis alérgica (diarrea, dolor rectal y sensación frecuente de ir al baño)”.

Aunque estas se pueden identificar en casa, es crucial dirigirse a un centro asistencial para obtener un tratamiento adecuado para el tipo y gravedad de la reacción alérgica.

¿Se puede saber con anterioridad a qué soy alérgico?

Sobre esto, Carla Bastías fue enfática: “Las reacciones alérgicas ocurren una vez que ocurren, uno define qué es una reacción alérgica. No hay tests que sean predictivos”.

Para finalizar, la inmunóloga aseguró que “muchas veces las personas se hacen test cutáneos a alimentos u otros exámenes asociados a alimentos para ver si hay o no alergias, pero sin tener síntomas. Uno puede tener alguna sensibilización a algún alimento en algún test cutáneo o en algún examen de sangre, pero si no hay síntomas asociados a ese alimento y no hay una enfermedad asociada a la ingesta de ese alimento, no se considera alergia”.