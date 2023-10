VIDEO – La gran mentira de Cony a Pincoya en Gran Hermano: “Jamás pedí tu expulsión”

4 de Octubre de 2023

Pese a que intentaron recomponer su amistad, las participantes favoritas del público continúan distanciadas.

En la edición de este martes de Gran Hermano pudimos ver la primera conversación de Cony y Pincoya luego de la fuerte pelea que protagonizaron el pasado viernes en la fiesta, lo que provocó, por primera vez, un distanciamiento entre ellas.

Tras la visita de Paola Capelli, las dos amigas se ubicaron a un costado de la piscina para ver si llegaban a un punto medio y poder solucionar los problemas que arrastraban. “Yo sé que nos hemos peleado y no es que yo no te quiera. Te amo, te adoro y todo, pero de repente nos chiflamos“, señalaba la chilota.

“Sé que voy a contar contigo siempre, para todas las hueás, pero a nosotras a veces nos hace daño estar muy juntas. A lo mejor tenemos que hacer un break”, agregó.

Pese a sus buenas palabras, de igual manera Cony criticó las incongruencias e inconsecuencias de Pincoya que, al final, terminaban dañándola. “A mí no me molesta que tú hables con ellos, a mí me molestan las incongruencias, porque después me señalan a mí, dicen ah, la Pincoya está en buena conmigo, es ella la que le mete hueás en la cabeza“, aclaró.

“Tú lo primero que hiciste fue distanciarte de mí, no quisiste conversar conmigo, pero sí con la Francisca, que es una persona que te hizo hueás horribles”, insistió.

La mentira

En medio de la conversación, Cony le aseguró a Pincoya que ella nunca solicitó su expulsión de Gran Hermano y que jamás dijo que la había agredido.

“Yo nunca pedí oficialmente que te expulsaran. Me fui a descargar al confesionario, salí y le dije a Nacha (Michelson) la Pincoya no me agredió, simplemente me tomó del brazo para decirme algo y yo me asusté, porque me apretaste fuerte”, explicó.

Pero en el mismo programa recordaron las imágenes donde Cony fue al confesionario a acusar que fue empujada por Pincoya, por lo que “quiero saber qué va a pasar, o se va ella o me voy yo. No me importa nada”.