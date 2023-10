Claudia Conserva responde a acusaciones de lucro por Brava: “Qué ignorantes”

6 de Octubre de 2023

Claudia Conserva salió nuevamente a responder a los críticos de su documental “Brava”, emitido por TVN y que muestra su tratamiento contra el cáncer de mama, quienes la acusaron de “lucrar” con su enfermedad.

La animadora fue entrevistada en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde lanzó duros dardos contra dichas opiniones.

“A alguien se le ocurre mencionar, no sé dónde, de qué medio, que resulta que yo lucré y que me hice millonaria, cobré millones a TVN por mostrar mi enfermedad, cosa que no fue así”, sostuvo Conserva.

Claudia Conserva aclaró que “hay costos involucrados, de que TVN tuvo que invertir plata en esto y gastarse plata para mejorar los audios, contratar un editor”, pero ella no ganó un peso con el documental.

“Pero que yo lucré, que yo gané, que yo me beneficie económicamente, eso encuentro que es ensuciar un trabajo o una cosa que para mí era, y lo sigue siendo, tan importante, que lo encontré lamentable. Qué ignorantes, cómo estropean los seres humanos buenas causas, buenas intenciones, perdóname la expresión, por un saco de huevas”, sentenció.

Junto con ello, Claudia Conserva reconoció que “me sorprendió de dónde vinieron las críticas. Porque que la gente, en general, encuentre que es fuerte, que es morboso y todo, dije ya, está dentro de las posibilidades. Pero que te cuestione la asociación de pacientes oncológicos, cuando mi intención fue rendirle un homenaje a todas las personas que han vivido este proceso sin recursos”.