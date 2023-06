Claudia Conserva responde a críticos por usar parche tras cáncer: “No me estoy victimizando”

28 de Junio de 2023

"Lo aclaro, porque después dicen ‘miren, sale mostrando el parche, qué desubicado’”, finalizó.

Compartir

Claudia Conserva salió al paso de los cuestionamientos recibidos por usar ropa que deja al descubierto un parche que daba cuenta del uso del catéter, tras su tratamiento de cáncer.

Ante esto, la animadora respondió a estas críticas en el último capítulo de su programa Claudia ConVersa, donde expresó que “a la gente que le molesta y que me escribió por qué salgo con el parche y que encuentran de mal gusto”.

“Quiero decirles que yo sufro de bochornos, cuando usted tiene frío, yo tengo calor”, agregó en TV+.

Claudia Conserva apuntó que “entonces, no estoy dispuesta a ponerme un beetle hasta acá (a la altura del cuello) porque a usted le puede molestar que se me asome un poco el parche”.

“Este parche, para los que no saben, es producto de que me sacaron el catéter, o sea, un parche de alegría y no es porque me esté victimizando. Lo aclaro, porque después dicen ‘miren, sale mostrando el parche, qué desubicado’”, finalizó.