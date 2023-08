Claudia Conserva responde a las críticas de lucrar con su documental “Brava”

29 de Agosto de 2023

Conserva agregó que "yo le dije: 'Lo que más necesito es dar visibilidad a esto, tú me pones la postproducción y yo pongo las imágenes y lo lanzamos al aire'. No hay platas de por medio".

Claudia Conserva salió al paso de los cuestionamientos recibidos tras estrenar su documental “Brava” en TVN, producción que luego se convirtió en un libro que ya salió a la venta.

Y es que tras anunciar su libro, la animadora de TV se llenó de comentarios en contra, indicando que por ejemplo, “Ricarte Soto no lucró con un programa de TV, ni escribió libros.. El salió a la calle a pedir por todos los enfermos de cáncer, luchó por leyes que amparen a las personas en esos terribles momentos, gracias a él hoy tenemos leyes que ayudan a todos”.

Ante esto, Claudia Conserva estuvo en “Mujer sin Filtro”, programa de Angélica Castro, donde aprovechó de aclarar si su documental estrenado en TVN le trajo réditos económicos.

“A diferencia de lo que se especula, que me pagaron millones, que vendí, que lucré con la enfermedad, quisiera de pasada comentar que no me pagó TVN, porque yo no cobré por el documental”, recalcó Conserva.

La animadora acusó que “por eso ahora digo: ‘¿Qué onda?’, porque mucha gente se acerca a decirme que estoy lucrando, pero nunca nadie me ha preguntado a mí, que soy la fuente: ‘¿Claudia te pagaron?”.

En esta línea, Claudia Conserva explicó el acuerdo alcanzado con la señal pública para mostrar las imágenes no tuvo dinero de por medio.

“Lo que hice yo con TVN es una co-producción. Este ejecutivo, un amigo, que vino dijo: ‘Hay que invertir en tener un equipo de trabajo, porque hay que hacer una postproducción de las imágenes, tiene que haber un hilo conductor y nosotros como TVN, que tenemos una misión como canal, nos parece interesante este material para hacer este llamado de atención”, detalló.

