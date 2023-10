VIDEO – “¿Vas a tener que hacer terapia de por vida?”: Martita saca las garras frente a Tomás en Generación 98

6 de Octubre de 2023

Aunque "El Moco" llegó con toda la intención de disculparse con la enfermera, se sorprendió con la postura que tomó.

Mega difundió en sus redes sociales una futura escena de Generación 98 protagonizada por Martita (Daniela Ramírez) y Tomás (Felipe Rojas).

En el marco de su terapia, “El Moco” llegó hasta la oficina de la enfermera para disculparse después de años de todo el bullying que le hizo mientras fueron compañeros en el Saint Williams.

Pero lo que el dentista jamás se imaginó, es que su ex compañera si bien recordó entre risas diversos episodios, no le dará la respuesta que él esperaba.

“Perdona por todas las veces que te agarré pa’l webeo, que fui pesado… Por esa vez que te metí ese ratón en la mochila“, recordó entre risas, para luego insistir. “Perdona Martita, ya, en serio, de corazón te pido disculpas”, añadió.

En la escena difundida de Generación 98, si bien Martita recordó con risas dichos episodios y se notó algo descolocada con lo que le dijo Tomás, fue tajante en su postura, sorprendiéndolo.

“¿Y si no te perdono? ¿Qué pasa si te digo que no puedo perdonarte? ¿Tu psicóloga no te va a dar de alta y vas a tener que hacer terapia de por vida?“, le dice la enfermera a un descolocado “Moco”, quien no entiende nada.