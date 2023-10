“Ahora la siento conmigo”: las razones de Skarleth Labra para retornar a Gran Hermano

10 de Octubre de 2023

Skarleth Labra cumplió una semana afuera de Gran Hermano Chile, luego que debiera dejar de manera inesperada la casa estudio por la muerte de su abuela materna.

Tras esto, la bailarina agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras esta pérdida familiar.

“Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron sus condolencias, cariño y apoyo. Me ayudaron a amortiguar un poco el dolor y la pena que siento”, indicó Labra en sus redes sociales.

Luego de conocer la muerte de su abuela, Skarleth tuvo que dejar Gran Hermano el pasado 3 de octubre para viajar de urgencia a Punta Arenas.

Sin embargo, este domingo Julio César Rodríguez informó que la bailarina retornará en los próximos días al programa, lo que fue ratificado por la propia Merenguito.

“Quiero decirles que volveré al reality porque me ayuda a distraerme y también porque mi abuelita me veía siempre, me acompañó siempre y ahora la siento conmigo”, sentenció Skarleth.