VIDEO – “No entendiste”: el round de Fran García-Huidobro y Lucas Crespo en Gran Hermano

10 de Octubre de 2023

La panelista y el participantes discutieron respecto al objetivo que tiene el reality show.

Tras haber sido elegido por los participantes para volver a la casa de Gran Hermano, Lucas Crespo protagonizó un tenso round con Fran García-Huidobro respecto al objetivo detrás del reality show.

Todo se inició luego de que el influencer reconociera que su principal objetivo será alivianar la carga de sus compañeros, sobre todo aquellos que llevan ya cuatro meses.

“Hay que recordarles que es un juego. Aunque usted (García-Huidobro) diga siempre que es un juego de estrategia, yo siempre he pensado que es de convivencia“, sostuvo, provocando la molestia de la panelista.

En ese momento, Fran García-Huidobro corrigió a Lucas, recordándole: “¡No, Lucas! Por eso te he llamado tres veces a que leer el libro en el que se inspira este programa“, en alusión a 1984 de George Orwell.

“Gran Hermano es un programa de estrategia, si salen amores, amistades, negocios, incluso, es otro tema, pero tú insistes en ver el reality de otra forma”, insistió, mientras el jugador insistía que nadie lo está viendo de esa manera, y todos apuestan por la convivencia.

Aún así, García-Huidobro indicó que “tú insistes en ver Gran Hermano como no es”, a lo que el joven explicó que “son personas y esas personas salen y quedan mal psicológicamente. Llevan cuatro meses adentro, entonces nuestra responsabilidad de decir alivianar la carga para cuando salgan tengan una linda estadía afuera”.

Sin embargo, la panelista no lo soltó. “Son 18 personas elegidas con pinzas, para convivir en una casa sin hacer nada. Si tú no entiendes a estas alturas del partido de qué se trata Gran Hermano, ya no lo entendiste“.

Lucas manifestó que “voy a entrar a hacer que lo pasen bien, probablemente sea fome”, y que si no entendió el programa “me da lo mismo”, reconoció.