VIDEO – Ignacia Michelson afirma que no le avisaron del repechaje: “Sí, quería volver”

11 de Octubre de 2023

La ex concursante hizo un video a través de sus redes sociales para contar la verdadera razón por la que no participó.

Luego de tres inesperadas renuncias en Gran Hermano, la producción tomó la decisión de abrir nuevos cupos para que ex jugadores regresaran a la competencia.

Según se pudo ver en el último episodio del reality, el público eligió a Viviana Acevedo y Raimundo Cerda para volver a la casa-estudio. Mientras que Lucas Crespo ya había sido seleccionado para el reingreso gracias a que obtuvo la mayoría de los votos de sus ex compañeros de encierro.

Una participante que no estuvo dentro de las opciones fue Ignacia Michelson, quien salió del programa por una fuerte reacción alérgica que sufrió luego de comer un chocolate.

“Bueno… ojalá recuperarme. Y tal vez volver en un repechaje. Puede ser, ¿no?”, escribió la ex participante tras su salida.

¿Por qué Ignacia Michelson no estaba en el repechaje?

“Muchos me están preguntando por qué yo no estoy en el repechaje y bueno, a mí no me avisaron nunca si yo quería entrar al repechaje o no. Entonces yo sabía que no iba a estar”, comenzó explicando Ignacia Michelson en sus redes sociales.

Pese a esto, la DJ reveló que continúa delicada de salud y que ésta pudo ser una de las razones que tuvo la producción para excluirla del proceso.

“Sigo enferma, estoy con antibióticos, tengo otitis todavía. Ya la alergia se pasó. Entonces yo creo que les da miedo entrarme y que vuelva a estar enferma allí adentro y renunciar otra vez. Entonces yo creo que por eso fue que no me llamaron”, manifestó la ex participante como teoría de la decisión.

En cuanto a la posibilidad de entrar nuevamente al encierro, Michelson en el video aseguró: “Obviamente, yo sí quería volver, pero la salud está primero que todo. Entonces nos vemos pronto, tal vez quien sabe si vuelvo por allí, por allá, todo puede pasar, déjense sorprender”.