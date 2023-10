Daniela Aránguiz y su posible ingreso a Tierra Brava: “Yo iría a jugar”

12 de Octubre de 2023

El rostro de televisión respondió a los rumores y confirmó que ha tenido negociones con el canal.

Al parecer Canal 13 quiere sumar nuevos participantes atractivos a Tierra Brava y los rumores apuntan a que la señal estaría en conversaciones nada más y nada menos que con Daniela Aránguiz.

Uno de los que se refirió al tema fue Daniel Fuenzalida, quien reveló que la ex pareja de uno de los participantes ya tendría un pie dentro de la casa-hacienda. “Fuentes al interior del canal me dicen que ya estaría a un 90% confirmada”, manifestó el animador de Me Late.

Asimismo, el periodista Sergio Rojas afirmó: “Lo que quiere hacer ahora Canal 13 es un enfrentamiento de las parejas del exterior, y que irrumpan en el reality”.

Luego de estas y otras especulaciones, Daniela Aránguiz salió a responder sobre su posible ingreso al programa de telerrealidad que se graba en Perú.

¿Daniela Aránguiz entrará a Tierra Brava?

En medio del programa Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz se refirió a su eventual entrada al reality asegurando que “la idea es muy sabrosa”.

“La verdad, es que yo tuve negociaciones con Canal 13 para el reality. Cuando estaban haciendo los castings me llamaron, tuve una reunión, pero yo no quise, por el tema de mis niños”, confesó la panelista del programa de farándula.

Aunque admitió que ahora le gustaría participar, la ex chica Mekano afirmó que actualmente no se encuentra negociando su ingreso. “Entonces, no sé de dónde (Daniel Fuenzalida) sacó esto”, sostuvo Aránguiz.

Por otro lado, si se da la posibilidad de ingresar, afirmó que no irá a conquistar su ex pareja, Luis Mateucci. “Como nosotros ya no tenemos nada, quizá entre por otro participante”, aseguró el rostro de televisión, bromeando por su quiebre.

“Tal vez sería una experiencia nueva. Yo iría a jugar, obvio”, dijo para finalizar Daniela Aránguiz sin cerrarse a la idea.