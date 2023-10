El día negro de Junior Playboy en Tierra Brava: se peleó con Miguelito y Pamela Díaz y lo mordió un burro

11 de Octubre de 2023

En el próximo capítulo se verá el accidente que sufrió el participante con uno de los animales en el encierro.

Junior Playboy tiene tenso el ambiente en Tierra Brava, luego que se viera involucrado en dos discusiones con sus compañeros de encierro Pamela Díaz y Miguelito. Pero esto no fue todo, ya que en un avance se pudo ver que el participante del reality de Canal 13 también fue mordido por uno de los animales de la casa-hacienda.

La pelea entre Pamela Díaz y Junior Playboy

La disputa se originó luego que el jugador del equipo rojo orinara a un costado del baño que ocupa el grupo perdedor. Al enterarse de esto, Pamela Díaz fue a enfrentarlo por su actuar, catalogándolo de “falta de respeto”.

“Eres más animal que los que están aquí”, criticó la Fiera, provocando el enojo del participante.

“Te creí la dueña del reality, no estoy ni ahí”, aseguró Junior Playboy, dándose la vuelta.

Tras escuchar sus palabras, la concursante no dudó en defenderse: “Di las cosas a la cara. No me voy a quedar callada nunca, con un we.. mentiroso”.

“¿Qué mentiroso? Por eso todos te dejan. Esta cree que soy Jean Philippe”, lanzó Junior involucrando a la ex pareja de la comunicadora.

Esta tensa pelea que fue subiendo de tono terminó con ambos participantes distanciados y sin resolver el problema.

El Cara a Cara de Miguelito

Por su parte, Hans Malpartida, más conocido como Miguelito, no aguantó más los ofensivos comentarios de Junior Playboy y aprovechó el Cara a Cara para desahogarse con él.

“Yo no vengo a soportar personas que son malcriadas. Cuando yo llegué comenzó a tratarme como su mascota y yo aquí no vine a ser mascota de ningún pelagato malcriado”, comenzó explicando el jugador.

“Soy un participante más. Independientemente de mi tamaño, yo merezco respeto porque soy una persona adulta”, añadió el participante peruano de 37 años. Pero el descargo de Miguelito también se extendió a Fabio Agostini y Luis Mateucci a quienes acusó de celebrar sus burlas.

Para finalizar, Miguelito amenazó con dejar Tierra Brava si el comportamiento de Junior Playboy continúa: “Yo veo una falta de respeto más y yo renuncio al programa. O es él o soy yo”.

Burro 1 – Junior 0

En el adelanto del próximo capítulo, también se pudo ver que el burro de la casa-hacienda mordió a Junior Playboy.

“No le des la espalda”, le advirtió el capataz luego que el jugador se bajara del animal.

Momentos más tarde se ve que el participante utilizó una bandera chilena haciendo el gesto como si se tratara de un toro. “Yo con esto lo domino”, explicó haciéndose el gracioso.

Sin embargo, esta situación no terminó bien, ya que Junior provocó que el burro lo atacara mordiendo uno de sus dedos. Esto terminó con el jugador gritando de dolor en el piso captando la atención de sus compañeros en Tierra Brava.

“Está bien que lo muerda, lo we… mucho”, manifestó Pamela Díaz.