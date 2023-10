VIDEO – “Estás armando un cahuín”: el motivo detrás de la pelea de Pamela Díaz y Daniela Castro en Tierra Brava

12 de Octubre de 2023

El conflicto ocurrió en medio de una actividad y frente a todos los integrantes de la casa.

Pamela Díaz y Daniela Castro protagonizaron una tensa pelea en el episodio de este miércoles de Tierra Brava, a raíz del accidente que sufrió Junior Playboy, luego de que el burro de la hacienda lo mordiera en un dedo.

Todo comenzó cuando la ex MasterChef apuntó a “La Fiera” junto con Jhonatan y Miguelito a raíz de un comentario, sin saber que había sido este último. “Escuchar qué bueno que lo mordió es inhumano“, dijo la también influencer.

En ese momento, Díaz le pidió a su compañera que diera nombres, a lo que ella aseguró que no sabía quién había mencionado lo que escuchó. “Es que no puedes decir eso, entonces poh Dani“, agregó la comunicadora.

“Pame, me sentía mal, porque colapsé con el grito. ¿Puedes ponerte en el lugar del otro?“, le dijo Daniela Castro a Pamela Díaz en Tierra Brava, pero ella continuó cuestionando que “acusar a todo un grupo…”.

La ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile insistió en que “estoy diciendo que uno de ustedes tres saben lo que dijeron”, pero “La Fiera” manifestó que con todo esto “estás armando un cahuín“.

“Chao, Dani, no me parece tu actitud”, continuó Díaz, a lo que Castro manifestó que “a mí no me parece la tuya”. Pero la primera remató antes de cerrar la discusión con que “si vas a acusar a alguien se dice nombre y apellido“.