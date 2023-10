Reinas Bellas contra el Team Buda: la discusión que complicó más las convivencia en Gran Hermano

25 de Octubre de 2023

En la emisión de este martes, nuevamente se abordaron los conflictos ocurridos el pasado fin de semana,

Compartir

Lo que parecía una conversación tranquila terminó transformándose en una dura discusión en Gran Hermano, provocando que la convivencia al interior de la casa estudio se fracturara aún más.

Por un lado, el grupo de las Reinas Bellas, compuesto por Cony junto a Viviana y Scarlette, se enfrentaron al denominado Team Buda liderado por Sebastián junto a Raimundo, al que también se sumó Francisco.

Fue Cerda quien puso el tema sobre la mesa, luego de reiterar las constantes faltas de respeto que se vivieron en el encierro durante el fin de semana, por lo que calificó de “injusto” la sanción que recibió Ramírez a raíz de su frase homofóbica.

Diana Bolocco y Julio César Rodríguez le aclararon que ellos buscaban seguir adelante y que lo ocurrido con Sebastián tuvo que ver con una “arista discriminatoria”.

Raimundo, por otra parte, lamentó que Scarlette le pidiera disculpas justo después de que Sebastián recibiera esta amonestación, lo que la joven aseguró que “fue de corazón, mal recibidas, pero de corazón”.

Por su parte, Ramírez, sin ánimo de excusarse, aseguró que su frase contra Vivi vino luego de que ella le pegara “codazos” durante la transmisión del domingo, algo que ella negó. “Ellas están tratando de dejarme mal, es un juego sucio“, aseguró. “Acá se juega sucio (…) A mí no me van a venir a dejar mal”, insistió.

“No me quedo callado ríendome”

La discusión continuó en Gran Hermano una vez que Cony tomó la palabra para explicar que todo el conflicto entre ambos grupos comenzó en la fiesta del pasado viernes cuando Sebastián comenzó a lanzarle dulces.

“Es porque a él le gusta provocarte y llevarte al límite. Esto ya lo hemos vivido antes, yo conozco perfectamente a Sebastián en la primera temporada y ahora en la segunda temporada. Traté de llevarme bien con él, tratamos de tener una buena relación, pero veo que desde la salvación él me dejó súper mal, cuando estábamos teniendo una amistad súper bacán, pero él tiene una capacidad de destruir todo lo que toca”, sostuvo la joven bailarina.

Cony aseguró que trató de conversar con los involucrados y se desligó de toda responsabilidad de haber iniciado el conflicto. A eso sumó que fue a hablar con Francisco por guardar silencio a lo que estaba realizando su amigo, sobre todo tomando en cuenta con la relación que tenían.

“Para mí quedarse callado frente a una situación que está tornándose en algo serio, quedarse callado, aún peor, reírse, es lo mismo, es ser parte de. Si yo veo algo que para mí es injusto o no está bien, no me quedo callado riéndome”, argumento.

Francisco tomó la palabra para recordar que en dos fiestas, Cony ha ido a enfrentarlo mirándolo a los ojos. “La primera vez no dije nada, me quedé callado, me sentí atemorizado la manera en que ella te pone los ojos en frente“, acusó.

“Yo me río de las locuras y las travesuras de Sebastián (…) Ella ve cosas donde no las hay“, agregó y la calificó de violenta, provocando que Cony lo encarara tratándolo de “hipócrita“.