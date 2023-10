Cómo el libro de Britney Spears le arruinó los planes a Justin Timberlake

30 de Octubre de 2023

Fanáticos de la cantante se han lanzado contra el ex NSYNC a raíz del relato que plasmó en La Mujer Que Soy.

Compartir

Luego de una larga espera, Britney Spears finalmente publicó su autobiografía titulada La Mujer que Soy, un libro donde reveló información de su vida privada, donde incluyó polémicos detalles sobre su relación con Justin Timberlake.

La princesa del pop mantuvo un vínculo amoroso con el vocalista de la banda NSYNC entre 1999 y 2002. Pero según afirmó la misma estadounidense, esta relación no estuvo exenta de problemas.

En su escrito, la intérprete de Baby One More Time confirmó que el cantante le había sido infiel, pero que prefirió callarlo para no terminar la relación.

“En un par de ocasiones durante nuestra relación supe que Justin me había puesto los cuernos. Decidí obviarlo sobre todo porque estaba locamente enamorada de él”, explicó Britney Spears en uno de sus capítulos.

Incluso confesó que Timberlake tuvo un acercamiento con una de las integrantes del grupo All Saints. Sin embargo, ella prefirió no dar el nombre de esta celebridad ya que “es muy famosa, está casada y tiene hijos”.

Los detalles de su aborto

Una de las confesiones de Britney Spears que más impactó fue el proceso que vivió tras enterarse que estaba embarazada de Justin Timberlake.

Allí relató que decidió abortar, ya que el artista “no quería convertirse en padre”. Sobre esto, Spears fue enfática en que no lo habría hecho si hubiese sólo dependido de ella.

“No acudimos a ningún médico ni hospital para que me practicaran el aborto. Era de vital importancia que nadie se enterara del embarazo ni del aborto, así que la única solución fue hacerlo todo en casa”, afirmó Spears, asegurando que fue una decisión equivocada. Incluso, aseguró que “ni siquiera se lo conté a mi familia”.

Sin tener los implementos necesarios, y sólo en compañía de Timberlake y una asistente, la estadounidense definió este episodio como “una de las experiencias más agobiantes que he vivido en mi vida”.

El complicado presente de Justin Timberlake

Luego de la publicación del libro y los sorprendentes detalles de su relación, Justin Timberlake recibió una ola de críticas por parte de los fans de Britney Spears. A raíz de esto, se vio obligado de tomar medidas en redes sociales, donde optó, por ejemplo, en desactivar los comentarios de su perfil de Instagram.

Según consignó Page Six, Timberlake explicó que tomó esta decisión por las “cosas odiosas y repugnantes que la gente estaba diciendo”.

Para entender las reacciones de sus seguidores es importante recordar que luego de su polémico quiebre el artista publicó el videoclip de su canción Cry Me a River, donde le canta a una mujer que le rompió el corazón, lo que le costó a la cantante que se le juzgara en distintos medios de comunicación como la causante de este término y que incluso fuera abucheada en público.

Todos estos hechos que salieron a la luz podrían poner en riesgo el regreso del cantante para retomar su carrera en los próximos meses, el cual habría sido postergado por este hecho. Por el momento, Justin Timberlake no ha explicado que ocurrirá con su futuro musical luego de estas impactantes revelaciones.