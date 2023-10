Así habría reaccionado Justin Timberlake a los extractos del nuevo libro de Britney Spears

23 de Octubre de 2023

En las últimas semanas se conocieron extractos del libro de la cantante, los cuales lo involucran directamente.

Compartir

En las últimas semanas se han ido conociendo diversos extractos de lo que será el libro autobiográfico de, Britney Spears llamado The Woman In Me (La Mujer en Mí), los cuales han involucrado a diversas figuras, entre ellos a Justin Timberlake, ex pareja de la cantante a inicios del 2000.

La revista People reveló un duro episodio de la relación que mantuvieron los intérpretes, en el cual la princesa del pop da cuenta de un embarazo que terminó en aborto, por decisión de ambos.

“Ante la noticia del embarazo, Justin no estaba contento y por ello decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes“, aseguró el medio estadounidense.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia”, aseguró Britney Spears sobre lo ocurrido con Justin Timberlake.

A esto también agregó que “quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Solo que esto sería mucho antes de lo que había previsto”.

Como dato extra, la cantante reveló que el artista pop terminó con ella a través de un mensaje de texto, el cual recibió en medio de la grabación del video Overprotected, en 2002.

Justin Timberlake frente a las críticas

Desde que se dio a conocer esta situación, Justin Timberlake ha guardado silencio, pero una fuente cercana a él reveló cómo está enfrentando esta mediática noticia.

“Está en paz; feliz en su casa con Jess y sus hijos y se está concentrando en nueva música. Está en un gran lugar”, sostuvo explicando que actualmente está enfocado en sus próximos proyectos.

Para finalizar, la fuente explicó que Timberlake está muy involucrado en su trabajo. dando como ejemplo la reunión con NSYNC, por lo que el contenido del libro de Spears no estaría dentro de su atención actualmente.