VIDEOS – Fulminante y espontánea: cuáles fueron los primeros votos en Gran Hermano

31 de Octubre de 2023

Con el inicio de una nueva semana, los jugadores ya comenzaron a usar sus estrategias.

Compartir

Aunque la noche de nominación de esta semana recién es el miércoles, algunos participantes de Gran Hermano ya comenzaron a aplicar sus estrategias y recurrieron a herramientas como la espontánea junto con la fulminante.

La primera de ellas estuvo a cargo de Francisco, quien le entregó tres votos a Bambino porque “no quería que se fuera Rai” y quiere que este jugador se vaya porque “no tengo mucha comunicación con él. Nada malo, pero hay que votar no más“.

Los otros dos votos se los dio a Viviana porque “es una persona que ha demostrado ser competitiva y hay que sacar a los competidores buenos”.

Además de la espontánea de Francisco, Viviana recurrió a la fulminante en contra de Sebastián, por lo que quedó directamente en placa de eliminación, sin posibilidad de ser salvado en Gran Hermano.

“No necesito dar explicaciones, ya se ha visto mucho la convivencia entre él y yo, tiene actitudes que no van conmigo. Además… No sé, le encuentro actitudes desagradables, pasado para la punta, no hace nada en la casa… Entonces, no, por eso le hago la fulminante”, indicó.

De esta forma, y de cara a una nueva noche de nominación de este miércoles, ya se entregaron los primeros votos y conocimos al primer nominado de la semana.