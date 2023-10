VIDEO – “¿Por qué me dices enfermo?”: la descontrolada reacción de Francisco contra Pincoya en Gran Hermano

25 de Octubre de 2023

El cambio de Francisco no pasó inadvertido para los seguidores de Gran Hermano, los cuales han ido incluso a las afueras de la casa estudio para tildarlo de "traidor" y "machista".

Compartir

Francisco Arenas vivió una verdadera metamorfosis en su vuelta a Gran Hermano, ya que de pasar a llamarse Papá Lulo y asegurar que su intención sería contener a Constanza Capelli ante los constantes ataques que sufría al interior de la casa, se convirtió en el principal defensor de sus acosadores.

Y es que su alianza con Sebastián Ramírez y Raimundo Cerda para crear el Team Buda, hizo que desarrollara una serie de actitudes como robar comida y justificar los constantes abusos verbales de Sebastián a Coni y sus amigas.

Así, Francisco ha señalado en innumerables ocasiones que Sebastián “es un niño” y que sus ataques son “bromas”, además de asegurar que Coni provoca a su protegido al, por ejemplo, sacar a pasear a Bigote cuando él está en el patio.

El desencuentro entre Francisco y Pincoya

En esta serie de peleas y desencuentros, quien se convirtió en nueva víctima de Arenas fue su mayor aliada, Jennifer Galvarini, a quien le respondió de manera descontrolada ante un inocente comentario de la mujer.

Esto, cuando Galvarini llegó a tomar desayuno al patio junto a Francisco, asegurando que “está helado afuera”.

Ante esto, el camionero le respondió de manera cortante “no sé, es cosa”, mientras que Jennifer le señaló como broma “ya empezó el enfermo”.

Estas palabras generaron la reacción airada de Francisco, quien la espetó: “¿Por qué enfermo? si tu dices que está helado es cosa tuya. Qué quieres que haga yo”.

Sus dichos sorprendieron a Galvarini, que le indicó que no quería estar sola tomando desayuno, a lo que Arenas agregó “ya pero no me digas enfermo, si te dije que es cosa tuya”.