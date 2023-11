VIDEO – Documental, IA y un demo imposible: todo sobre la última canción de The Beatles

3 de Noviembre de 2023

La inteligencia artificial permitió trabajar un demo de 1978 que dejó John Lennon, en el cual se mezclaban la voz del artista con el sonido del piano.

Grabada hace 45 años con la voz original de John Lennon, la canción Now and Then es el último tema de The Beatles y este viernes 3 de noviembre fue estrenado a nivel internacional.

Gracias al empleo de la inteligencia artificial fue posible recuperar el demo que grabó Lennon un par de años antes de ser asesinado.

Aunque ya habían intentado recuperar el material con anterioridad, los ex Beatles no lo habían podido conseguir. El gran problema era que se trataba de una grabación casera, por lo que el sonido del piano y la voz de John se mezclaron. Entonces, si se subía la voz del cantante, subía también el volumen del piano.

El tema pareció irresoluble, hasta la aparición de la Inteligencia Artificial, que permitió trabajar esta nueva canción de The Beatles.

El trabajo con Peter Jackson

Así lo explicaron Paul McCartney y Ringo Starr en un documental. Recordaron que a mediados de los años 90, la viuda de John Lennon, Yoko Ono, les hizo entrega de unas cintas que había grabado su fallecido esposo.

También contaron que fue durante el trabajo de restauración que se hizo con ese material, en el que estuvo incluido el director de cine Peter Jackson, que surgió la posibilidad de solucionar el problema del audio de la canción Now and Then.

McCartney le dijo a la BBC que por ello decidieron enviarle el material al director de El Señor de los Anillos.

Unos segundos después, ahí estaba la voz de John muy clara (…) así que en la mezcla podíamos aumentar el volumen de su voz sin necesidad de hacer lo mismo con el piano, lo que siempre había sido el problema”, recordó el artista.

En la práctica, el programa de IA permitía elegir qué sonido destacar sobre el otro, como si estuvieran en pistas distintas.

“Le dijeron a la máquina: ‘Esta es la voz. Esta es la guitarra. Elimina la guitarra’“, detalló Paul.

Los cuatro fantásticos juntos otra vez

Solucionado ese problema, aún restaba trabajo, ya que la idea era que el tema fuera registrado efectivamente por The Beatles y no sólo por Paul McCartney y Ringo Starr.

Por ello, además de grabar sus partes en el tema, incorporaron un solo de George Harrison, según se detalló en el documental.

“Es muy emotivo. Todos tocamos, es una grabación genuina de The Beatles. En 2023, seguir trabajando en esta música y lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo bastante emocionante”, aseguró Paul McCartney.

Escuche la nueva canción de The Beatles a continuación.