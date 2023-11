Así son las nuevas ediciones de los álbumes recopilatorios de The Beatles

11 de Noviembre de 2023

Este nuevo lanzamiento llega tras el debut del más reciente tema de la banda británica llamado "Now And Then".

Este viernes se lanzaron nuevas ediciones de las colecciones de The Beatles de 1962-1966 (The Red Album) y 1967-1970 (The Blue Album).

Ahora, las listas de canciones de ambos discos recopilatorios se han ampliado, con todas las canciones mezcladas en verdadero estéreo y Dolby Atmos. Las nuevas colecciones de vinilos de 4 CD y 6 LP de 180 gramos combinan “Red” y “Blue” en estuches, mientras que versión británica del sencillo Love Me Do comienza ahora en 1962-1966 (edición 2023), y el exitoso sencillo Now And Then aparece en 1967-1970 (edición 2023) para completar las colecciones que abarcan toda su carrera.

Estos lanzamientos siguen a la presentación mundial de Now And Then, la última canción de The Beatles, que debutó la semana pasada con elogios de la crítica y un éxito comercial sin precedentes, acompañado de un hermoso y sincero video musical dirigido por Peter Jackson, superando todas las expectativas de ventas y transmisión.

Desde sus debuts en 1973, 1962-1966 (The Red Album) y 1967-1970 (The Blue Album) han introducido a innumerables oyentes de todas las edades, de todas partes del mundo, en el fandom de toda la vida de The Beatles, siempre visto como el introducción definitiva a su trabajo.

Ampliadas para sus nuevos lanzamientos de la edición 2023, las colecciones abarcan todo el canon grabado de The Beatles con 75 temas destacados, desde su primer sencillo, Love Me Do, hasta el último, “Now And Then”. Las 21 pistas recién agregadas a la colección (doce en Red y nueve en Blue) muestran aún más de las mejores canciones de la agrupación.