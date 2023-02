De Aretha Franklin a The Beatles: las canciones más reconocidas del fallecido Burt Bacharach

9 de Febrero de 2023

El talentoso artista estadounidense murió a los 94 años en Los Angeles, dejando un impresionante legado en la música pop.

Burt Freeman Bacharach, pianista y compositor estadounidense, murió este jueves a los 94 años, dejando un impresionante legado con decenas de canciones que se transformaron en emblemas para la historia de la música pop.

El talentoso artista falleció en la ciudad de Los Angeles, California, por causas naturales, de acuerdo a lo informado por su publicistas a diversos medios de espectáculos de Estados Unidos.

En alianza con el compositor Hal David, fue responsable de diversos hits especialmente en la década de los 60. Una de sus intérpretes favoritas para sus composiciones fue la cantante Dionne Warwick, quien entre otros temas lanzó la reconocida “I Say A Little Prayer”, que finalmente se popularizó con la versión de Aretha Franklin.

Además su música llegó al cine. Una de sus piezas más reconocidas es “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, tema principal del filme “Dos hombres, un destino”, que le valió dos premios Óscar.

Durante años mantuvo una “rivalidad” con otros compositores históricos como John Lennon, Paul McCarney y Carole King, con quienes disputaron los primeros puestos de popularidad con sus canciones.

Las canciones de Burt Bacharach con otros artistas

Aretha Franklin – I Say A Little Prayer

Baby It’s You – The Beatles

Walk on By – Dionne Warwick

Don’t Make Me Over – Dionne Warwick

What The World Needs Now Is Love – Jackie DeShannon

Anyone Who Had A Heart – Cilla Black

Raindrops Keep Falling on my Head – TheBJThomas

What’s New Pussycat? – Tom Jones