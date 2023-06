Paul McCartney asegura que IA permitió “resucitar” voz de Lennon para última canción de The Beatles

13 de Junio de 2023

Paul McCartney reconoció que "da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva".

Paul McCartney aseguró que se valieron de la inteligencia artificial (IA) para “resucitar” la voz de John Lennon y poder sumarla a la última canción de The Beatles.

El músico indicó a BBC que usaron la tecnología para extraer la voz de Lennon de un demo para poder completar el tema.

McCartney declaró que “la acabamos de terminar y se lanzará este año”, aunque no quiso adelantar el nombre de la canción, pero BBC especula que trataríad de Now And Then, una composición de John Lennon que data de 1978.

En esta línea, detalló que la cinta se la entregó Yoko Ono y había sido considerada en un principio para sumarse a un recopilatorio de The Beatles de 1995, pero George Harrison la calificó de “una basura” y fue descartada.

“No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba”, sostuvo Paul McCartney, quien agregó que “a George no le gustó. Siendo The Beatles una democracia, no lo hicimos”.

Sin embargo, con el documental Get Back de Peter Jackson, el músico vio cómo el director le pedía a la tecnología reconocer las voces de la banda, separarlas del ruido de fondo y sus instrumentos, para generar un audio limpio.

“Él (Jackson) fue capaz de sacar la voz de John de un casete pequeño. Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina: ‘Esa es la voz. Esta es una guitarra. Saca la guitarra”, explicó.

