El nuevo disco de Eminem que derrocó a Taylor Swift en el ranking Billboard

24 de Julio de 2024

El reconocido artista lanzó con gran éxito su primer sencillo en el que adelanta su duodécimo álbum de estudio.

El rapero estadounidense Eminem sorprendió acabando con la racha que tenía Taylor Swift, y logró quedarse con el primer puesto de la lista Billboard 200, con su nuevo disco The Death of Slim Shady.

Esto, luego que por 12 semanas consecutivas la compositora se mantuviera en el Top 1 con su disco The Tortured Poets Department. Una famosa producción que actualmente se movió hasta el cuarto lugar.

El Billboard 200 es un ranking semanal que clasifica los 200 álbumes más populares en Estados Unidos, basado en datos de ventas de álbumes, transmisiones en línea y frecuencia de reproducciones en emisoras de radio.

Además, según informó el medio, el duodécimo álbum del también productor musical ocupa la cuarta posición en la lista de los lanzamientos más grandes del año al reunir más de 281 mil copias vendidas en su primera semana. De esta manera, se posiciona como la venta más grande de 2024 para un álbum de este género.

Lo que se sabe del nuevo disco de Eminem que derrocó a Taylor Swift en el ranking Billboard

Si bien aún no se ha anunciado la fecha de estreno de The Death of Slim Shady, Eminem lanzó un adelanto el pasado 31 de mayo con su primer sencillo titulado Houdini. Un videoclip que actualmente cuenta con más de 120 millones de visualizaciones sólo en Youtube.

Por otro lado, aunque se desconocen detalles sobre las otras canciones del álbum, se sabe que el rapero se ha asociado nuevamente con Dr. Dre, quien tiene una aparición especial en Houdini. Sin embargo, se espera que participe en más de una ocasión, lo que eleva las expectativas.

Finalmente, ya se conoce que las ediciones en CD y vinilo de The Death of Slim Shady saldrán el 13 de septiembre y el 25 de octubre, respectivamente.