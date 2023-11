“Viví una situación de violencia física”: el mensaje de Angélica Sepúlveda tras salir de Tierra Brava

13 de Noviembre de 2023

La ex participante aseguró que se encuentra con ayuda psicológica y que por el momento no dará entrevistas.

Aunque aún no se ha mostrado el ingreso de Angélica Sepúlveda en Tierra Brava, debido al desfase que existe, la participante reveló en sus redes sociales que ya abandonó el encierro e hizo una polémica declaración, dando a entender un hecho de maltrato animal.

Todo indica que su participación no habría terminado bien, ya que la Fierecilla de Yungay reveló recientemente en su cuenta de Instagram que hubo un altercado. Sin dar detalles, la mujer evidenció que no se fue en buenos términos e incluso mencionó que está con ayuda psicológica.

La polémica declaración de Angélica Sepúlveda sobre Tierra Brava

Angélica Sepúlveda llegó este lunes a Chile, luego de vivir una desafortunada situación que provocó su salida de Tierra Brava.

Este lunes dejó en evidencia que también vivió un hecho de violencia física, por el cual tuvo que recurrir a ayuda psicológica.

“Chicos y chicas guapas viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica (de mi bolsillo), porque no me siento bien, ya llegará el momento en que pueda contar todo, hoy por recomendación de mi abogado no daré entrevistas en ningún lugar”, aseguró la fierecilla de Yungay explicando que más adelante revelará la situación.

Junto con esto explicó las razones por las que puso fin a su participación en el programa: “Estuve tres semanas encerrada y de verdad me la jugué al 1.000% por este proyecto, porque entré a ganarlo aguantando las provocaciones diarias de muchos, pero hay momentos donde abres los ojos y es mejor dar un paso al costado porque la balanza está muy torcida”.

Para finalizar, la ex jugadora aprovechó de entregarle un mensaje a quienes la apoyan. “Reitero mis agradecimientos a ustedes mi familia virtual y espero que disfruten los poquitos días que saldré en pantalla, un abrazo”, concluyó Angélica Sepúlveda.