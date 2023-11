VIDEO – El intenso cara a cara que vivirán Arturo Longton con Junior Playboy en Tierra Brava

9 de Noviembre de 2023

Los participantes del reality show de Canal 13 se enfrentarán en la edición de este jueves.

Arturo Longton y Junior Playboy protagonizarán un intenso cara a cara en el episodio de este jueves de Tierra Brava, donde también conoceremos al tercer participante nominado.

Será el viñamarino quien nominará a la polémica figura, a quien le manifestará su decepción tras conocerlo en persona, pese a las buenas referencias que tenía de él.

En la instancia, Longton le manifestará a Junior que tras conocerlo se llevó una “gran desilusión” luego de que se encontrara con una persona “que no piensa, un irresponsable, mal educado, cochino, ordinario. Eres sumamente envidioso, yo me he dado cuenta”.

Ante las palabras de Arturo Longton, Junior Playboy aseguró que el único envidioso era él y se le notaba “en los ojos”, mientras Karla Constant le pedía a este último que se respetaran los tiempos para cada uno.

Aún así, el hermano del diputado Longton aseguró que una vez que Playboy saliera del encierro se olvidara que “la gente te va a querer, porque no te va a querer nadie“, después de lo que ha demostrado en estas primeras semanas de encierro.

Mientras eso ocurría, Pamela Díaz asentía, respaldando todo lo que se dijo de Junior, con quien tampoco ha tenido una buena convivencia en el encierro.