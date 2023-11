Nick Carter en Chile: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

15 de Noviembre de 2023

El cantante estadounidense agendó cuatro fechas en distintas ciudades del país para el próximo año.

Este martes se confirmó que Nick Carter regresará a Chile para presentar un nuevo show, donde no solo se presentará en Santiago, sino que en varias ciudades del país.

El conocido artista llegará con su gira llamada Who I am en la que celebrará 30 años de trayectoria y donde incluirá lo mejor de su repertorio como solista.

Actualmente, el músico se encuentra promocionando sus tres singles más recientes: Hurts to Love You , Superman y Made for us. Además, en su espectáculo se podrá ver al cantante interpretando algunos covers y hits de la icónica boyband de la que aún forma parte.

¿Cuándo y dónde se presentará Nick Carter en Chile?

El artista estadounidense actualmente tiene cuatro shows agendados para el 2024 en diferentes regiones de nuestro país.

3 de enero – Teatro Coliseo en Santiago

5 de enero – Teatro Municipal de Viña del Mar

6 de enero – Gran Arena Monticello en Rancagua

7 de enero – SurActivo en Concepción

Venta de entradas

Como Nick Carter se presentará en diferentes escenarios, la venta de entradas se hará a través de distintas ticketeras, la que comenzará a partir del jueves 16 de noviembre.

Para su presentación en Rancagua, las entradas se podrán comprar a través del sitio web de TopTicket. Mientras que para los conciertos en Viña del Mar y Concepción los tickets estarán disponibles en Ticketplus.

En el caso de Santiago la venta se realizará por PuntoTicket, donde ya revelaron las ubicaciones con sus respectivos precios incluyendo el cargo por servicio.

