Rachel, Ross y Phoebe despiden a Matthew Perry: “Siempre alegraste el día”

15 de Noviembre de 2023

Aniston expresó que "esto me ha herido profundamente. Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado".

Compartir

Luego que Courteney Cox y Matt LeBlanc sacaran la voz para despedirse de Matthew Perry, el resto de sus compañeros en Friends, Jennider Aniston, David Schwimmer y Lisa Kudrow se sumaron a los mensajes de adiós para quien dio vida a Chandler.

Aniston expresó que “esto me ha herido profundamente. Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado”.

“Y lo amábamos profundamente. Él era una gran parte de nuestro ADN. Siempre éramos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la ‘risa’ pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso”, agregó Rachel Green.

Aniston cerró su mensaje diciendo que “Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Hablo contigo todos los días, a veces casi puedo oírte decir ¿podrías ESTAR más loca? Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día…”.

El adiós de Ross

David Schwimmer, quien representó a Ross, el cuñado y amigo de Chandler Bing, declaró “gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable sincronización y entrega del cómic. Podrías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra”.

“Te imagino allí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor…“¿Podría HABER más nubes?”, sentenció el actor.

A las palabras de sus compañeros se sumó Lisa Kudrow, quien recordó a Matthew Perry escribiendo que “filmé el piloto, Friends Like Us, que fue retomado y, de pronto estábamos en NBC Upfronts. Entonces sugeriste que jugáramos al póquer y lo hiciste muy divertido, mientras nos volvíamos unidos. Gracias por eso. Gracias por hacerme reír tanto por algo que dijiste, que me dolían los músculos y las lágrimas corrían por mi rostro todos los días”.

Kudrow también agradeció a Perry por su “corazón abierto en una relación de seis partes que requería compromiso y por presentarse al trabajo cuando no estaba bien y luego ser completamente brillante”.

“Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí”, sentenció.