VIDEO – El comentado encuentro entre Pedro Pascal y Jennifer Aniston en los Critics Choice Awards

15 de Enero de 2024

El nacional bromeó con la ex protagonista de Friends en plena alfombra roja.

Compartir

La temporada de premiaciones en Estados Unidos sigue adelante, luego que este fin de semana se llevaran a cabo los Critics Choice Awards, donde el chileno Pedro Pascal tuvo un comentado encuentro con Jennifer Aniston.

Y es que el intérprete nacional, quien fue nominado como Mejor Actor en Serie Dramática por The Last of Us, estaba en la alfombra roja dando una entrevista, cuando la ex protagonista de Friends y Reese Witherspoon, quienes son parte de The Morning Show, lo llamaron para estar con ellas.

Ante la petición de las actrices, el entrevistador de KTLA 5 le dijo a Pedro Pascal que “no seas vergonzoso”, tras lo cual Aniston se le arrimó y aprovechó de destacar el cabestrillo que usa el chileno, luego de sufrir un accidente doméstico durante las fiestas de fin de año en nuestro país.

“Es el cabestrillo más suave que haya visto”, le señaló Jennifer Aniston, mientras Pascal le respondió algo tímido: “No quiero hablar de eso, quiero hablar de The Morning Show, quiero estar cerca”.

Las palabras del nacional causaron las risas de Reese Witherspoon, quien agregó que ya estaba trabajando en la temporada cuatro de la producción y que podría pensar en una participación del protagonista de The Last of Us y The Mandalorian.

“Me acuesto con todos en el show. Acepto. Esperaré a escuchar a mis agentes”, cerró el chileno.