“Podía ser una ACV”: Daniel Fuenzalida reveló el problema de salud que lo dejó internado

20 de Noviembre de 2023

El animador de televisión dio a conocer lo ocurrido a través de redes sociales, con una publicación en Instagram.

Recientemente, Daniel Fuenzalida preocupó a sus seguidores de Instagram luego de compartir una fotografía en la clínica revelando que se enfrentó a una delicada situación de salud.

El animador de televisión hizo una publicación durante el fin de semana donde detalló cómo fue que terminó en un centro asistencial.

El comunicador confesó que el pasado jueves empezó a sentir un fuerte malestar en medio de la grabación del programa Me Late Estelar. Esto provocó que Fuenzalida visitara de urgencia la Clínica Alemana para descartar alguna patología.

Daniel Fuenzalida revela por qué terminó en la clínica

“El jueves grabando Me Late me sentí un poco mal, mareado, y como fatigado además de no poder llevar bien las ideas”, comenzó diciendo Daniel Fuenzalida junto a una imagen con una bata desde la clínica.

En esa misma línea, el presentador de televisión confesó: “Terminé en la clínica para observación porque podía ser un ACV (accidente cerebrovascular)”.

Fue allí que el animador reveló que todo lo anterior se debería a un estrés que viene experimentando durante el último tiempo. Sin embargo, reveló que, a pesar de sus síntomas, los exámenes habrían dado buenos resultados.

“Afortunadamente no fue y ahora a cuidarse, el último tiempo ha sido muy duro y quizás eso ha pasado la cuenta”, sostuvo el comunicador de 51 años.

Para finalizar, el animador agradeció la preocupación de sus cercanos y empleadores. “Muchas gracias a todo el canal Zona Latina por la preocupación y a Radio Activa a todos mis compañeros, a mi familia y amigos por tanto, el lunes espero volver con todo”, cerró Daniel Fuenzalida en su escrito revelando que pronto volverá a su trabajo.