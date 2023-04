“No es el canal que dejé” y otras frases de Daniel Fuenzalida contra TV+ por polémica entre Raquel Argandoña y Yamila Reyna

17 de Abril de 2023

Daniel Fuenzalida apuntó contra TV+ por no reaccionar ante las declaraciones de Raquel Argandoña contra Yamila Reyna.

Daniel Fuenzalida, animador de televisión y locutor radial, arremetió en contra de TV+ a raíz de la polémica que originó Raquel Argandoña a raíz del ninguneo hacia Yamila Reyna por la labor que cumple actualmente en TVN.

“Perdón, ¿y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7 (…) Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto“, dijo la animadora de Tal Cual hace solo unos días.

A raíz de esto, varias figuras salieron a respaldar a Yamila Reyna, entre ellos Daniel Fuenzalida, quien no solo condenó las palabras de Raquel Argandoña, sino que también cuestionó a TV+ por los cambios que ha tenido en el último tiempo, alejándose de la televisión familiar como misión.

“¿Y qué pasa con el canal donde Raquel dijo eso? El soporte también es culpable, ¿hasta cuándo el canal deja que sus rostros denosten y traten mal al resto con tal de sacar notas en la prensa o unas décimas más de rating? Porque de puntos no podemos hablar. No pues”, escribió en una publicación del portal Todo Se Sabe.

En esa misma línea, el ex animador destacó la publicación que había hecho Rodrigo González, pero que luego borró de su cuenta de Instagram.

“Si hasta Rodrigo González bajó su post defendiendo a Yamila, seguramente recibió llamados de los ocultos disfrazados de ejecutivos a que lo hiciera o lo dejaban sin pega (Rodrigo tiene aún que seguir grabando la serie Los Robinsones de TV+)”, dijo.

Daniel Fuenzalida sin filtro contra TV+

Antes de cerrar su mensaje, Daniel Fuenzalida compartió una reflexión, donde dejó entrever su molestia con el cambio que se ha generado en TV+ en los últimos meses.

“¿Hasta cuándo el canal sigue permitiendo que Mauricio Israel le falte el respeto cada tarde a las mujeres? No es el canal que dejé o me dejaron, no es el canal que hace cinco años comenzamos a construir, que su misión y visión era familiar, diversión, unidad. Hoy día está muy lejos de eso, qué pena porque por dos o tres ejecutivos ambiciosos, la mosca siempre se para en la misma mier…”, dijo.