Shakira admite fraude fiscal y pagará millonaria multa para no ir a la cárcel

20 de Noviembre de 2023

La cantante tomó la decisión de aceptar los cargos en su contra para proteger a sus hijos y su carrera.

Compartir

Este lunes Shakira admitió en su primer juicio que cometió fraude fiscal y confirmó un acuerdo con la Fiscalía para no ir a la cárcel. La cantante colombiana fue acusada de no pagar impuestos entre 2012 y 2014, pero acordó pagar una millonaria multa para no continuar su proceso judicial con Hacienda.

Tras semanas de negociaciones el pacto determinó una pena total de prisión de tres años, que quedará en suspenso a cambio del pago de una costosa multa. Esto, luego que la cantante reconociera su culpabilidad ante el tribunal aceptando las penas que determinó el juez.

Por otro lado, los abogados compartieron un comunicado donde la artista confesó que tomó esta alternativa para proteger a sus hijos y su carrera.

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, afirmó Shakira.

La millonaria multa que pagará Shakira tras admitir fraude fiscal

Según informó el tribunal, a la cantante de 46 años se le condenó a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7,3 millones de euros. Mientras que en un comienzo la Fiscalía pedía una pena de un poco más de ocho años de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

Además, Shakira podrá librarse de ir a la cárcel a cambio de un pago de 432.000 euros, es decir casi 417 millones de pesos chilenos.

Se espera que este juicio oral se extienda a lo largo de doce sesiones y que termine a mediados de diciembre, según detallan desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.