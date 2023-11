“Nos paró alguien”: el día que Marcelo Ríos casi se va a los golpes con Pete Sampras

23 de Noviembre de 2023

Marcelo Ríos conversó largamente con Julián Elfenbein en Podemos Hablar, donde se refirió a su largo historial de desencuentros con Pete Sampras, que casi terminó a los golpes cuando ambos jugaron un partido de exhibición en Chile.

Consultado sobre su visión de Pistol Pete, Chino Ríos fue tajante: “Estúpido, un estúpido. Tonto, es tonto. Tuve una pelea con él. (…). Casi boxeo, nos boxeamos. En la exhibición que hicimos en Chile, ¿te acordái’ que vino él? Cuando termina el partido me manda a llamar, para hablar conmigo y ahí quedó la cagada. No fue por llevarse mal, fue una cosa que me dijo a mí. A mí me molestó, se la hice ver y a él le molestó. Él trató de seguir siendo el Sampras que era antes, que para mí ya no es Sampras que era antes. Yo le dije ‘para mí no eres el Sampras de antes, para mí eres Pedro’, ahí empezó la pelea”.

“Lo que pasó es que al principio en la exhibición hay veces que tú arreglas los partidos; tú ganas el primer set, yo el segundo, y el tercero lo jugamos mano a mano. Entonces, cuando me llama al camarín, le digo ‘si ya no eres Pete Sampras’. Le dije ‘antes, cuando te vine a preguntar qué hacemos, tú me hubieras dicho juguemos un mano a mano, listo y todo bien, pero ahora no me vengas a decir que porque te gané estás enojado’. Ahí empezó toda la pelea. Llegó el tipo que organizaba la exhibición y me paró antes, nos separó, pero hubiera estado bueno. Pegarle a Sampras es bueno”, detalló.

Su disputa con McEnroe

Pero Marcelo Ríos también tuvo un percance con otra leyenda del tenis estadounidense, John McEnroe, está vez por el dominio del chileno en el torneo de veteranos, lo que hizo que McEnroe lo terminara expulsando.

“Me echó del tour de veteranos, él era como el dueño que organizaba, y como a mí me fue bien, pensó que era muy joven y todo, me dijo que no podía jugar más. Le estaba sacando la chucha a todos, entonces dijo ‘chao’. Yo hablo poco con él, cuando me he encontrado con él como que no tengo muchas cosas. No es que me caiga mal, pero me carga que hablen en la tele de que yo nunca gané un Grand Slam, de que no sé qué, y le daba con la hueá. Yo con los gringos nunca me llevé muy bien”, explicó el ex número uno del mundo.