Daniella Chávez libera nuevo audio de Chino Ríos: asegura que le pidió vivir juntos en EEUU

22 de Junio de 2023

“En otro mensaje, él me habla de su estado acá en EEUU, por eso tiene miedo (…) Ayer lo amenacé, le dije que si no ofrecía disculpas públicas, yo iba a subir todo”, sentenció.

Daniella Chávez reveló nuevos audios enviados por Marcelo Chino Ríos, asegurando que cuenta con al menos nueve más y que podría dar a conocer más adelante.

La modelo mostró a Sígueme y Te Sigo un audio donde el ex tenista le señala: “Oye, déjame ver qué es lo mejor, porque conversar sobre mi matrimonio no me conviene. No lo he hablado con nadie, entonces… tú sabes que en EEUU es más complicado”.

“Lo que puedo hacer es conversar contigo y tú hablar. Salir en vivo no sé si puedo ahora. Déjame ver y te cuento que es lo mejor”, indicó Ríos.

Junto con ello, Chino Ríos disparó contra panelistas del programa, como Andrés Baile y Mauricio Israel, planteando que “y cualquier pregunta para cagar a estos hueones que son todos unos con… les tengo varias”.

“No sé qué haces metida en farándula, yo creo que no estás para esas hueás. Pero bueno, si te gusta… Ten cuidado, porque son unas víboras, a la primera cagada que te mandes te van a hacer mierda”, agregó.

Chino Ríos apuntó que “si quieres tener noticias te las puedo dar, no tengo ningún problema. Y si se sabe que te las di yo, también me importa una… Te mando un besito, chao”.

Pero Daniella Chávez aseguró que en otro mensaje, “él me invita a vivir con él y me propone que compremos una casa a medias. Pensaba ‘está loco, enfermo’. Yo sé su situación migratoria, yo tengo más papeles que él aquí”.

