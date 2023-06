Chino Ríos apunta contra Daniella Chávez: asegura que lo funó “por querer hacerme daño”

20 de Junio de 2023

Chino Ríos reconoció que le envió un audio a Daniella Chávez, pero en ningún momento la trató de prostituta ni quiso ofenderla.

Compartir

El ex tenista Marcelo “Chino” Ríos está molesto por la decisión de Daniella Chávez de filtrar el audio en que le hizo una oferta de carácter sexual, a la vez que rechazó que la haya tratado de “prostituta”.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez la que que conversó con el ex número uno del mundo esta situación, oportunidad en la que le confirmó que se trataba de él, pero precisó que ocurrió hace un tiempo, cuando estaba separado de su esposa Paula Pavic, con la que hoy está buscando una posible reconciliación.

De acuerdo con el relato que le entregó el Chino Ríos a la panelista de Zona de Estrellas, todo comenzó en marzo, cuando Daniella Chávez lo contactó para una posible entrevista por su quiebre matrimonial.

Según le dijo la modelo al ex tenista, la idea era conocer su versión sobre la ruptura, con el propósito de darlos a conocer en el programa Sígueme y Te Sigo.

Marcelo Ríos le comentó a Cecilia Gutiérrez, en el marco de esta conversación, que la propia Daniella Chávez lo había invitado a cenar en Miami.

“Él me dice que fue muy en el tono pelando a los compañeros, para que él le diera una declaración. Entonces él no accede, pero sí hablan por teléfono”, precisó al respecto la periodista.

Qué dijo Daniella Chávez

La tarde del lunes fue Daniella Chávez la que dio a conocer lo que había ocurrido con el audio que le mandó Marcelo Ríos.

“El Chino Ríos me envía un audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo, él me da una entrevista“, partió contando la modelo.

“Jajaja, ¡pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida, y no necesito acostarme con idiotas“, complementó su mensaje.

Al respecto, Cecilia Gutiérrez aseveró que el ex deportista reconoció que le mandó el mensaje, pero jamás tuvo la intención de ofenderla.

“Me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real”, dijo la periodista, quien sostuvo que el ex tenista aseguró que “en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago, ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta”.

“Por querer hacerme daño”

“Incluso, me envía los mensajes donde ella le dice: Te voy a funar, y él le responde: Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti“, prosiguió contando Gutiérrez.

La panelista de Zona de Estrellas aseguró que “lo que dice Marcelo es que este mensaje es antiguo. Que él estaba separado en esa época de Paula Pavic”.

“Ellos están muy bien por estos días, están arreglando sus diferencias, y dijo que le parece que esta es una funa por querer hacerme daño, y que no tiene otro fin“, concluyó.