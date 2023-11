VIDEO – Generación 98: el golpe con el que Chico Olmedo se desquitará contra Tomás

24 de Noviembre de 2023

El empresario perderá la paciencia con su ex compañero del colegio, luego de que se metiera con su esposa.

Compartir

El avance de Generación 98 reveló que en el próximo capítulo, que se emitirá este lunes, Chico Olmedo (Gabriel Cañas) golpeará a Tomás (Felipe Rojas) como una forma de desquitarse, luego de que se acostara con su esposa Maca (Constanza Mackenna).

Luego de que todos firmaran como socios de Punta Virgen, Hernán abrazó al odontólogo y le prometió que lo iba a “hundir” por involucrarse con su mujer, de quien actualmente se está separando.

Sin embargo, el compacto de escenas dio cuenta de un nuevo enfrentamiento entre los dos ex compañeros de colegio.

Chico Olmedo y su venganza contra Tomás

El avance de Generación 98 muestra que Tomás volverá a encontrarse con Chico Olmedo, esta vez en su casa, momento en que también está presente Paula (Josefina Montané).

“¿Crees que me das miedo, imbécil? Entiende que un fracasado con vo’ jamás me va a poder tocar un pelo. Yo ya no soy el mismo cabro chico que estaba en el colegio, imbécil”, le dice el empresario, desafiante.

“Ahora estoy acá arriba y te voy a hacer cagar we… Soy tu peor pesadilla, y me voy a sentar en un palco hijo de p… ¡Para ver cómo tu vida se va a la real mierda!”, continuó diciendo Chico Olmedo.

Justo en ese momento, Chico Olmedo no se medirá y golpeará a Tomás, ante el grito de Paula, quien presenciará toda la escena.

Habrá que esperar al lunes para saber qué pasará entre ambos.