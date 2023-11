VIDEO – “Estas apañando a un agresivo”: la pelea entre Daniela Castro y Luis Mateucci en Tierra Brava

27 de Noviembre de 2023

Los participantes del reality de Canal 13 se sacaron en cara situaciones con sus ex parejas Daniela Aránguiz y Pascual Fernández.

Daniela Castro y Luis Mateucci protagonizaron una fuerte pelea en Tierra Brava, luego que comenzaran a enrostrarse situaciones pasadas con sus conocidas ex parejas.

Todo comenzó cuando la ex MasterChef, a modo de broma, le dijo al argentino que Daniela Aránguiz lo mantenía mientras estuvieron juntos. Esto no fue del agrado del capitán del equipo rojo, quien no dudó en sacar a la luz la relación que tuvo su compañera de encierro con Pascual Fernández.

La pelea entre Dani Castro y Luis Mateucci

“Me estás nombrando a mis ex”, dijo Mateucci luego que Castro se molestara por responderle de la misma manera, pero ella, molesta, le dijo: “Estas apañando a un agresivo que tú mismo me reconociste que es un agresivo”.

Al escuchar esto el argentino le aclaró que “yo no apañé a nadie”.

“Acabas de decir, pobre Pascual y tú mismo sabes que él fue agresivo conmigo y todo”, le respondió la influencer.

Allí. Luis Mateucci le sacó en cara a Daniela Castro que fue ella quien inició la pelea: “Y vos me estabas diciendo pobre Daniela que te mantiene y yo por qué no te voy a decir pobre Pascual“.

“Tú viste la relación que yo viví”, sostuvo Castro manifestándole que no se podían comparar ambas cosas.

Momentos más tarde apareció Uriel y para ponerlo en contexto, la participante le explicó que “yo le dije que su polola Daniela lo mantiene, y se picó”.

En defensa de la chef salieron Guarén y Pamela Díaz, quienes le aseguraron que era mejor alejarse de la discusión.

Finalmente, la jugadora del equipo verde se retiró de la pieza del establo lanzándole una última frase a Mateucci: “Yo tengo más cosas que hacer que discutir con un básico como tú”.

Recordemos que hace un tiempo, fue la misma Daniela Castro en sus redes sociales la que reveló que tuvo una tormentosa relación con Pascual.

“Yo había normalizado conductas que no son normales. Me di cuenta de que antes de eso vivía angustiada, me sentía culpable, vivía preocupada de llegar a la hora para que no se enojaran, preocupada de hacer feliz a alguien que quería todo para él”, confesó antes de ingresar al encierro.