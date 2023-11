“Me sentí ridiculizado”: la broma de Luis Mateucci que molestó a Botota Fox

21 de Noviembre de 2023

La participante, incluso, estuvo al borde de las lágrimas, debido a que este hecho la llevó a recordar difíciles momentos de su etapa escolar.

En el último episodio de Tierra Brava se vivió un tenso momento luego que Luis Mateucci provocara la molestia de Botota Fox a raíz de una pesada broma en medio de una actividad.

Los integrantes de la casa-hacienda estaban participando nuevamente de una conferencia de prensa donde se hacían polémicas preguntas. Sin embargo, la divertida dinámica se vio interrumpida por una inesperada travesura del capitán del equipo rojo.

Todo ocurrió cuando Botota se encontraba interrogando a la actriz Nicole Block. Mientras se encontraba de pie, el argentino le sacó la silla provocando que cayera de golpe al suelo.

Esto desató las risas de algunos compañeros de encierro, lo que dejó al participante en una incómoda situación.

El enojo de Botota Fox por la pesada broma de Luis Mateucci

Aunque en un principio Botota se tomó la broma para la risa, momentos más tarde aseguró que no lo encontró gracioso.

“Eso no se hace. Me pude haber pegado en la cabeza. Te lo digo no más, porque yo no hago eso”, le dijo molesta a su capitán.

Al poco rato, la participante salió enojada del segundo piso siendo seguida por Luis Mateucci quien quiso disculparse. Finalmente, luego de una conversación accedió a perdonarlo y cerraron el mal rato con un abrazo.

“No te quise lastimar”, le aseguró el cordobés antes de reintegrarse a la actividad.

El transformista posteriormente le reconoció a Pamela Díaz que el momento le trajo malos recuerdos de su época escolar cuando le hicieron una broma similar.

“Me sentí como cuando una vez en el colegio que sacaron la silla y todos se rieron de mí, me sentí ridiculizado”, expresó Botota entre lágrimas.

Allí se vio que la Fiera contuvo al participante y le manifestó que no creía que hubiese sido con una mala intención.