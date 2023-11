Le dirá toda la verdad: el nuevo enfrentamiento entre Alicia y Valentina en Generación 98

28 de Noviembre de 2023

La amante de Juanjo le revelará detalles de su historia e incluso la amenazará con denunciarla por atropellarla días atrás.

En el próximo episodio de Generación 98, que se emitirá está noche pero ya está disponible en MegaGo, Alicia (Lorena Capetillo) llegará hasta la casa de Valentina (María Gracia Omegna) para contarle toda su verdad respecto a su relación con Juan José (Nicolás Poblete).

Esto ocurrirá luego de que la semana pasada tuvieran su primer cara a cara, donde la ex alumna del Saint Williams terminó atropellando a la otra mujer de su esposo.

Alicia contará su verdad en Generación 98

Sin querer escuchar su versión, Valentina reaccionará entre gritos y le enrostrará: “Yo soy la oficial. Tú eres la que tiene a la guacha, yo tengo tres hijos reconocidos por él y una familia feliz”.

“Nosotros también somos una familia y la Sofi no es lo único que yo tengo con Juanjo. Con él disfrutamos de otros placeres como pareja, no sé si me doy a entender”, le responderá Alicia segura de sí misma.

“Por supuesto, si para eso estás ridícula. No es necesario que te rebajes”, dirá la ex alumna del Saint Williams.

Tras oír esto, la madre de Sofía le aseguró que “no me estoy rebajando, contarte sobre mi vida y mi pasado para mí no es rebajarme en lo absoluto. Yo quiero que tú sepas quién soy yo y por eso estoy acá”.

Alicia aprovechará la oportunidad para detallarle a Valentina que conoció a Juanjo el año 2013 y desde ese entonces que han formado su historia de amor, algo que Valentina no está preparada para escuchar.

“Tengo todo lo que necesito, Juanjo me compró una casa en el Cajón del Maipo, me da una mensualidad y tiene a la Sofi muy feliz porque es un papá cariñoso”, reveló la mujer, causando el impacto en la esposa de Juan José.

“Yo soy igual que tú, yo no soy su amante (…) Yo soy su mujer, y aunque no tenga papeles, soy tan esposa como tú”, declarará Alicia para finalizar.

Momentos más tarde Valentina perderá la calma y tomará a la mujer de un brazo para empujarla al suelo. En ese momento, la amante de Juanjo la amenazará con denunciarla a Carabineros por atropellarla días antes, algo que no parece importarle.

En medio del enfrentamiento, aparecerá en escena la madre de Juanjo: “Suegra, le presento a Alicia Suárez, la amante de su hijo. ¿Está bien que te presente así o prefieres otro título?”, dirá Valentina, desafiante.