Coté López rechaza rumores de infidelidad de Luis Jiménez: “No voy a permitir que dañen su imagen”

1 de Diciembre de 2023

Coté López reaccionó de inmediato, luego que surgieran versiones que daban cuenta de una infidelidad del ex volante de Palestino como detonante de su quiebre.

Coté López informó hace unos días atrás que, después de 18 años de relación, puso fin a su matrimonio con el ex futbolista Luis Jiménez.

La influencer detalló la decisión de la pareja en redes sociales, dejando en claro que no hubo terceras personas en esta situación.

Al respecto, la otrora chica Morandé se valió de redes sociales para descartar estas informaciones y salir en defensa de Luis Jiménez.

“Confío 100% en Luis, no puedo creer que haya gente que se deje llevar por una persona que se consiguió un número y no ha dejado de hostigar desde entonces. Con mi conocimiento, no entraré a menospreciar porque no es mi estilo”, indicó la también escritora.

Coté López agregó que “lo único que pedí es respeto por mi familia, tengo hijos grandes. Hoy se metieron con una de las personas que más amo en la vida y no voy a permitir que dañen su imagen porque Luis es el hombre, papá y persona más maravillosa que he conocido y no permitiré que mi familia se preste para este circo”.