FOTO – “No habrá vuelta atrás”: el mensaje con el que Coté López confirmó el quiebre definitivo con Luis Jiménez

24 de Junio de 2024

Fue a través de Instagram que la influencer dio a conocer la noticia la noche de este domingo.

Coté López confirmó la noche de este domingo la separación definitiva con Luis Jiménez, situación que se da luego de varias semanas en que se vio envuelta en una polémica con el hijo del ex futbolista.

La noticia la dio a conocer a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó si efectivamente había terminado su relación. “¿Cote, te separaste de Luis?“, fue la pregunta que recibió y que decidió contestar.

“Creo que el 90% de las preguntas son acerca de lo mismo. Como dije hace unos días, no me interesa fingir una vida feliz que en este momento no existe, siempre voy con la verdad (al menos lo que más puedo). Sí mi gente, estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta atrás“, reconoció.

En esa misma línea, Coté López indicó que le desea a Luis Jiménez “siempre lo mejor de la vida, fui muy feliz y me quedo con eso, y nuestra hermosa familia“.

Junto con eso, confirmó que la decisión de finalizar la relación fue de “mutuo acuerdo” y solicitó a sus seguidores que no le pregunten más del tema.

“Espero que no me sigan preguntando más porque no puedo caminar hacia adelante mirando para atrás. No pensaba decir nada pero al final qué más da… Hablarán por sí, por no, inventarán y ya honestamente me da igual. Entre antes salga en todos lados mejor, así se acaban las especulaciones. Seguro me quedan más meses difíciles aún, pero sé que pronto todo pasará”, afirmó.