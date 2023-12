De Lulo a Reina Bella: los momentos más emblemáticos de Coni en Gran Hermano

4 de Diciembre de 2023

Coni vivió momentos emotivos y también de alto impacto, marcados por su relación con la extinta Familia Lulo en su enfrentamiento con Los Guarenes y posteriormente como parte de Las Reinas Bellas.

Constanza Capelli -Coni- es una de las protagonistas más recordadas de la primera edición de Gran Hermano Chile, ya que sus conflictos y relaciones con el resto de sus compañeros marcaron el rumbo del reality.

El congelado con Papá Lulo

Coni protagonizó uno de los capítulos más dramáticos durante la realización del primer congelado de Gran Hermano Chile, que permitió la vuelta por unos minutos de Francisco Arenas, en ese entonces llamado Papá Lulo, con quien Capelli estableció una relación cercana, la cual tuvo un drástico giro luego que Arenas le diera la espalda a quien llamaba “su hija” para apoyar a Sebastián.

Sus grandes peleas: Raimundo y Fran

Constanza tuvo una infinidad de peleas y discusiones al interior de Gran Hermano Chile por defender a sus más cercanos, lo que quedó marcado desde las primeras semanas, con sus enfrentamientos con Ariel o Jorge.

Sin embargo, sus peleas más emblemáticas fueron con Fran Maira y con Raimundo Cerda, con quien si bien estuvo cercano a concretar una relación sentimental, todo se derrumbó cuando supo que Cerda y Maira se conocían de antes.

El quiebre de la Familia Lulo

Uno de los grandes momentos de Gran Hermano fue el quiebre de la Familia Lulo tras la fuerte discusión entre Coni y Pincoya, que terminó con ellas pidiendo la expulsión mutua.

Si bien después intentaron aclarar su situación, la relación nunca fue la misma, con Pincoya lanzando duras palabras contra la mamá de su ex amiga y dejando ver que no retomaría su amistad con Coni, luego que personas como Fran y Francisco le hicieran ver que la ex bailarina no era querida por los fanáticos.

El reencuentro con su madre

Coni pudo volver a ver su madre Paola Capelli tras meses de encierro en Gran Hermano Chile, dejando uno de los momentos más recordados del reality y siendo reconocido como el más emotivo de todo el programa.

Junto con ello, tuvo resultados insospechados, ya que Pincoya terminó desechando los regalos que la mamá de Coni le llevó, asegurando que todo se trataba de un lavado de imagen para su hija en el exterior.

Su “relación” con Sebastián Ramírez

Uno de los episodios más complejos vividos por Coni Capelli en Gran Hermano Chile fue su vínculo con Sebastián Ramírez, con quien pasaba del amor al odio en segundos.

Esto, marcado por los constantes episodios de acoso y abuso verbal de Ramírez hacia Coni, las cuales eran justificadas por la producción y lo animadores de Gran Hermano como “jugarretas”.

Sin bien los más cercanos a Coni le pedían que se alejara, Capelli explicaba que su estadía en la casa sería peor si tenía a Sebastián en su contra.