El setlist que podría tocar Placebo en su show en Chile y que ya está levantando críticas

5 de Diciembre de 2023

La molestia de los fanáticos se generó ya que el objetivo de la banda es presentar su último y octavo álbum llamado Never Let Me Go.

Placebo, una de las bandas más importantes del rock alternativo británico, regresará a Chile el 20 de marzo de 2024 para dar un concierto en el Movistar Arena.

La preventa exclusiva para el show de Placebo comenzó este martes 5 de diciembre al mediodía para clientes del Banco de Chile a través del sistema Puntoticket. Esta venta contó con un tope de 4.000 boletos y se venderá un máximo de cuatro tickets por cliente.

En tanto, la venta general se llevará a cabo desde las 12:00 horas del jueves 7 de diciembre en el mismo sistema.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Considerando el cargo por servicio, los precios son:

Platea baja diamante: $109.300.

Platea baja golden: $92.000.

Platea baja silver: $74.800.

Cancha: $57.500.

Platea alta golden: $40.300.

Platea alta silver: $40.300.

Tribuna: $34.500.

Silla de ruedas: $34.500.

Acompañante silla de ruedas: $34.500.

El criticado setlist que tocaría Placebo en Chile

En medio de la preventa para ver a Placebo en Chile, algunos fanáticos manifestaron su molestia tras darse a conocer el setlist que la exitosa banda podría tocar en su show en Santiago. Esto porque el objetivo de la agrupación es presentar su último y octavo álbum llamado Never Let Me Go.

Debido a lo anterior, quienes asistan al esperado show escucharán principalmente los nuevos temas como Surrounded By Spies, Try Better Next Time y Happy Birthday In The Sky.

“No me entusiasma tanto ver a Placebo si vienen tocando puras canciones de su último disco“, lamentó una usuaria de la red social X. “Les aviso que el concierto es para fans, ya que tocan solo tres temas antiguos“, señaló otro cibernauta.

“Quiero ir a Placebo, pero con este setlist no sé, ah. ¿Cuál es la posibilidad de que lo cambien?”, preguntó otro seguidor de la banda.

“¿Cómo dejai Special Needs fuera del setlist? ¿Cómo no vas a tener NINGUNA canción del Without You I’m Nothing? No me gustó el setlist de Placebo“, criticó otra fanática.

Los fans de Placebo después de revisar el setlist pic.twitter.com/UwZ4mhJCWA — Carlos Urquieta López (@Carlos_Urquieta) December 4, 2023

como dormí anoche sabiendo que no me estresaré para ver a placebo con ese setlist fome pic.twitter.com/UJbIeled0y December 5, 2023