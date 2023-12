4 de Diciembre de 2023

La icónica agrupación finalizó su gira “End of the Road”, pero aún quedan días para que disfrutes del último show de manera online.

El pasado 2 de diciembre, la exitosa y legendaria banda Kiss realizó su último concierto en el Madison Square Garden en Nueva York.

Tras cumplir 50 años de trayectoria, la icónica agrupación estadounidense compuesta por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Cris y Ace Frehley, finalizó su gira “End of the Road”, interpretando clásicos temas como “I Love It Loud” y “Beth”.

En sus cinco décadas de carrera, Kiss, que combinó diversos géneros como el glam rock, hard rock y heavy metal, logró importantes reconocimientos como 30 discos de oro y más de 100 millones de discos vendidos.

Tras el fin de su gira, la banda lanzó un video en su canal oficial de YouTube de los músicos con trajes de captura de movimiento utilizados para crear los avatares digitales.

“La banda merece seguir viviendo porque es más grande que nosotros“, dijo el líder Paul Stanley en el video.

“La transformación de la banda en avatares asegurará su inmortalización, al tiempo que ampliará los límites de las presentaciones de rock and roll, como lo ha hecho KISS a lo largo de su carrera hasta la fecha”, indicó la agrupación a través d de un comunicado de prensa.

¿Dónde ver el último concierto de Kiss?

Para los fanáticos de Kiss que no pudieron asistir al último concierto, pueden disfrutar de la última presentación en vivo de Kiss de manera online. En tanto, el concierto estará disponible durante todo diciembre hasta el 1 de enero de 2024.

