VIDEO – Tierra Brava: avance muestra nuevo enfrentamiento entre Chama y Pamela Díaz

6 de Diciembre de 2023

Un muñeco de paja desatará otro conflicto entre estas dos participantes.

Un infartarte adelanto del próximo capitulo del reality de Canal 13, Tierra Brava, dio cuenta de una nueva discusión entre Pamela Díaz y Alexandra Méndez, más conocida como La Chama.

Durante una actividad, los participantes tenían 40 minutos para crear dos muñecos de paja parecidos a sus compañeros del encierro y La Fiera no dudó en recrear a la venezolana burlescamente escribiendo “mala leche”. De esta forma, amabas comenzaron un acalorado encontrón.

“Ahí dice Chamita y mala leche (…) Como no me cae bien, no tenía más que hacer que ponerle lo que siento por ella, lo que veo y su cara”, dijo Pamela Diaz mientras presentaba su muñeco de paja. “No caigo tan bajo como tú, compórtate como una madre que eres”, respondió la venezolana.

La intensa discusión trajo consigo insultos como “disminuida”, “callejonera”, “cutre”, entre otras frases que dejan ver la cada vez más complicada convivencia entre las concursantes de Tierra Brava.

Otro momento que marcará el próximo capitulo del programa, es la nueva edición del Show de la Botota. Esta vez, la comediante estará acompañada de la recién llegada Francisca Undurraga y Nicolás Solabarrieta, quien dejó entrever su interés por la Guarén. “Me encantaría esa pareja, se verían lindos los cabros chicos”, le confesó Botota al ex futbolista.

Por su parte, Uriel Romero confiesa que su relación con Daniela Castro está cada vez más distanciada.

Por otro lado, el vistazo del próximo capítulo adelanta el duelo de salvación entre La Guarén, Arturo Longton y Nicole Block para seguir participando por el premio del programa.